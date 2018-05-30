باسل خياط يقتل إبراهيم حجازي في "الرحلة"





شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الرحلة"، خروج رانيا "ريهام عبدالغفور"، من النيابة عن طريق عمر وذهابها لمنزل كارما "ثراء جبيل"، حيث تكتشف كريمة " حنان مطاوع" أن رانيا تدمن المهدئات، وتعترف لها أنها مريضة بالسرطان، ثم تطلب منها العيش معهم وأن تعمل معها في الأتيليه.



