باسل خياط يقتل إبراهيم حجازي في "الرحلة"
شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الرحلة"، خروج رانيا "ريهام عبدالغفور"، من النيابة عن طريق عمر وذهابها لمنزل كارما "ثراء جبيل"، حيث تكتشف كريمة " حنان مطاوع" أن رانيا تدمن المهدئات، وتعترف لها أنها مريضة بالسرطان، ثم تطلب منها العيش معهم وأن تعمل معها في الأتيليه.
وعلى الجانب الآخر يرفض آدم "وليد فواز" كل محاولات أسامة "باسل خياط" وتهديداته بفضح فيديوهات زوجته وشقيقتها مقابل أخذ فلاشته، مما يجعل أسامة يخطط لقتل باسم "إبراهيم حجازي" بطريقة كيميائية.
فيما توافق كارما على طلب حسن بالزواج منها، وطلبت منه مهلة للتفكير فهي تريد أن تحبه بطريقة أخرى غير حب الأصدقاء.
المسلسل من بطولة باسل خياط، وليد فواز، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، ثراء جبيل، مي سليم ومن إخراج حسام علي.