ليونيل ميسي يكشف مفتاح الفوز بمونديال روسيا ويوجه رسالة لجماهير التانجو

أكد ‏اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنه ممتن جدًا للجماهير التي جاءت اليوم لمشاهدة منتخب بلادها أمام هايتي، فالفريق دائمًا ما يشعر بمحبة الجميع.

ونجح منتخب الأرجنتين، في تحقيق الفوز على منتخب هايتي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن الإستعدادات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كأس العالم هو حلمنا وحلم الجميع في هذه البلاد، ‏ويجب علينا الفوز في أول مباراة بالمونديال، وهذا سيعطينا راحة البال في مواجهة بقية المنتخبات.. سنفعل كُل شيء في كاس العالم من أجل الظفر به".

وواصل: "نحن غير مرشحين للمونديال ولكن سنذهب بحماس كبير، لاننا نملك فريقا رائعا ويسير بقوة كمجموعة، وليس لدي أي شك في أننا سوف نتطور أكثر، ولدينا الوقت اللازم لتشكيل هذا الفريق بشكل جيد".