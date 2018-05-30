تشييع جثمان مديحة يسري من السيدة نفيسة ظهر اليوم وأسرتها تتلقى العزاء بالحامدية الشاذلية

يشيع جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة يسري من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء.





وتتلقى أسرة الفنانة الكبيرة، العزاء في الراحلة يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.





ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة إلى مثواه الأخير فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.