رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع حارس إف سي مصر

حصل فريق الإسماعيلي على توقيع وليد توفيق حارس مرمى إف سي مصر، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

يعد الحارس أحد أبناء قطاع الناشئين في نادي جمهورية شبين، ولعب للفريق الأول، قبل التوقيع لنادي مصر لمدة ثلاث سنوات.

وقام اللاعب بالتوقيع للدراويش في حضور وكيل أعماله، ومجلس الإدارة، ليقود الإسماعيلي في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وشارك توفيق بصفة أساسية في معظم مباريات إف سي مصر بالقسم الثاني، وكأس مصر، ونجح في لفت الأنظار إليه لتألقه الكبير في مركز حراسة المرمى.