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باحث: اجتماع باريس يعطي شرعية للميليشيات المسلحة الليبية

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:31 ص
باحث: اجتماع باريس يعطي شرعية للميليشيات المسلحة الليبية
الباحث أحمد جمعة
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نعيم يوسف
 
قال أحمد جمعة، باحث في الشئون العربية، إن الإعلان عن انتخابات رئاسية ليبية، عقب اجتماع باريس، لم يحدد من هي الجهات الأمنية المنوط بها تأمين الانتخابات، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية الشرعية توجد في شرق ليبيا، ولكن هذا الإعلان يعطي شرعية للمليشيات المسلحة.

وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الثلاثاء، أن هناك خمس ميليشيات تسيطر على العاصمة طرابلس، ويتم إطلاق عليها بعض الأسماء مثل "الحرس الرئاسي"، وغيرها لإضفاء الشرعية عليها.

وأشار إلى أنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع، مشددا على ضرورة القبول بنتائج الانتخابات وعدم القفز عليها بالسلاح.
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