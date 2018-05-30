البلدية يستعير ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا

أنهى مسئولو فريق بلدية المحلة التعاقد مع حسن جابر ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووقع اللاعب العقد في حضور مصطفى السامولي رئيس النادي، ومصطفى الشامي المشرف العام على الكرة وحمادة علوي مدير الكرة بالنادي، بالإضافة إلى وكيله حمادة هاشم، وسبق لحسن جابر اللعب مع فريق النصر للتعدين.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الصفقات التى يجريها الجهاز الفني للبلدية لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الجديدة استعدادا للموسم القادم.