حنان مطاوع تدعو جمهورها لمشاهدة قصتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"
الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:59 ص
شيماء عطية
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنه يتبقى لها ٣ أيام تصوير في مسلسل "الرحلة"، و٥ أيام في مسلسل "ضد مجهول" لتتنتهي من تصوير العملين.
وأضافت "حنان" عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" ردًّا على سؤال تلقته عبر هاشتاج askhanan، أنها سبق وصورت خمس حلقات في مسلسل "نصيبي وقسمتك" في قصة بعنوان "٦٠٤"، من المقرر عرضها بعد انتهاء شهر رمضان، داعية الجمهور لمشاهدتها في العمل، ومعربة عن حبها الشديد للقصة.
من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبدالرزاق.
.@AhmedGamaal8 #AskHanan pic.twitter.com/cU8AA6u5wH— Hanan Motawie (@HananMotawie) ٢٩ مايو ٢٠١٨
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