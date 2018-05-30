نسرين أمين تنعي وفاة سمراء النيل الراحلة مديحة يسري
الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:43 ص
شيماء عطية
نعت الفنانة الشابة نسرين أمين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفنانة الراحلة مديحة يسري التي وافتها المنية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن عمر ناهز ٩٧ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وغردت "نسرين": "الله يرحمها ويغفر لها و يرحمنا و يغفر لنا جميعًا إن لله و إنا إليه راجعون"، طالبة من الجميع قراءةالفاتحة على روحها.
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