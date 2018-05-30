باحث: المستفيد الوحيد من اجتماع الأطراف الليبية في باريس هي الإخوان



وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الثلاثاء، أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المتفق عليه، كما أنه تم استثناء ميلشيات عسكرية فاعلة على الأرض وتمتلك السلاح.



وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تؤيد تيار الإسلام السياسي مثل الجزائر وتونس، كان لها تمثيل كبير، وحتى الولايات المتحدة ترى أن فرنسا تلعب دورا خطيرا في ليبيا، وتحاول القفز على النجاحات التي حققتها مصر بين الأطراف، وإعادة لتيار الإسلام السياسي.

قال أحمد جمعة، باحث في الشئون العربية، إن المستفيد الوحيد من الاجتماع الذي عقده الأطراف الليبية المتنازعة في فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو جماعة الإخوان المسلمين، وهو اجتماع خطير جدًا.