ماجد المصري.. مفاجأة الحلقة الـ 14 من مسلسل "كلبش 2" (فيديو)





ظهر النجم ماجد المصري في الحلقة الـ 14 من الجزء الثاني لمسلسل "كلبش"، والذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض حصريًا على شبكة تلفزيون الحياة.





بدأ المشهد الأول لماجد المصري، في مقر جهاز الأمن الوطني، حيث عقد اجتماعًا مع سليم الأنصاري (أمير كرارة)، بعد أن عرفه به اللواء صلاح (محمود البزاوي)، وكشف عن شخصيته الحقيقية (العقيد تامر حمزة)، ويعمل في جهاز أمني مهم، وتم زرعه وسط الجماعات الإرهابية خارج مصر.





ماجد المصري يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، وروى لسليم الأنصاري، في مشهده الأول كيف انضم للجماعات الإرهابية.

"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.











