بابا الفاتيكان يستفسر من "فيفا" عن معاملة قطر مع عمال منشآت مونديال 2022

حرص البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، على الاستفسار من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينيو، عن وضع العمال المشاركين في بناء منشآت بطولة كأس العالم 2022، والتي تحتضنها قطر.

وجاء طلب البابا فرانسيس في رسالة وجهها لـ"إنفانتينو" بشأن كيفية تعامل دولة ‫قطر مع العمال المشاركين في بناء منشآت ‫كأس العالم 2022 بعد تلقيه تقرير بوفاة 2000 عاملا أجنبيا أثناء مشاركتهم في أعمال البناء.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية وجهت اتهامات للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالبته بإعادة فتح التحقيقات في ملف قطر 2022 بعد الكشف عن أدلة فساد جديدة.