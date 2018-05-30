حنان مطاوع: استفدت من والدي ووالدتي على المستوى الإنساني أكثر من الفني (فيديو)
الأربعاء 30/مايو/2018 - 03:14 ص
شيماء عطية
قالت الفنانة حنان مطاوع إن والدها المخرج كرم مطاوع، رحل عن العالم وهي في الفرقة الأولى بالجامعة ولم تكن قد قررت بعد الاتجاه للتمثيل، لافتة إلى أنه غرس فيها الكثير من القيم الإنسانية.
وأضافت "حنان" عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على سؤال تلقته عبر هاشتاج askhanan، أن والداتها الفنانة سهير المرشدي دائمًا ما توجه لها النصح ولكن بعيدًا عن الفن.
وأشارت أنها اكتشفت ميلها للتمثيل بعد التحاقها بكلية التجارة واكتشفت معها كراهيتها للأرقام.
من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبدالرزاق.
.@elie_tayeh #AskHanan pic.twitter.com/21KTIt5ry9— Hanan Motawie (@HananMotawie) ٢٩ مايو ٢٠١٨
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