سحر "ميسي" يقود الأرجنتين لسحق هايتي برباعية وديا استعدادا للمونديال

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لاكتساح نظيره هايتي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، صباح اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات التانجو لخوض منافسات مونديال روسيا 2018.

وتقدم ميسي بالهدف الأول في الدقيقة 17 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 66 أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث له ولـ" التانجو " في اللقاء، قبل أن يختتم سيرجيو أجويرو النتيجة بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بالمونديال برفقة كل من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.