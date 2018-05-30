الفنانة صفاء أبو السعود تنعي "سمراء النيل" مديحة يسري





نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، "سمراء النيل" مديحة يسري، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والفكري والإنساني.





وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن الفنانة الراحلة، كانت تمثل قيمة وقامة كبيرة، وأنها سطرت بفنها ومواقفها النبيلة مئات من الصفحات المضيئة في تاريخ الفن المصري والإنساني، وستظل سمراء النيل خالدة في قلوب عشاقها وجمهورها في مصر والعالم العربي.







