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باولو: اختبرت في ناشئي الزمالك ٥ مرات

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:47 ص
باولو: اختبرت في ناشئي الزمالك ٥ مرات
حسام باولو
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منى العوضي
 

قال حسام باولو، مهاجم نادي الزمالك السابق، إنه دخل اختبارات الناشئين في عدد من الأندية مثل الأهلي والسكة الحديد لكنه واجه سوء حظ كبير.

 

وأكد حسام باولو، خلال تصريحاته لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ltc"، أنه دخل اختبارات ناشئي الأهلي والزمالك من صغره.

 

وأضاف: "كان طموحي من صغري اللعب للزمالك واختبرت في الناشئين خمس مرات ولم يتم اختياري بسبب قصر قامتي، ويختار المدربين المشاركين معي في الاختبار ويرفضوني".

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