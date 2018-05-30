شيرين عبد الوهاب: إساءتي لعمرو دياب كانت مقصودة.. وكنت عايزة أخذ حقي منه (فيديو)





أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب، أنها كانت تقصد الإساءة للمطرب الهضبة عمرو دياب، أثناء هجومها عليهفي حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كنده علوش.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي"، أن السبب وراء ذلك يعود إلى تعرضه لها بالإساءة فى أكثر من جلسة خاصة، مضيفة: "قال كلام عني ما أقدرش أقوله".

وأشارت في ذات السياق إلى أن إسائتها لعمرو دياب لا يمكن اعتبارها زلة لسان، مضيفة: "كنت عايزة أخد حقي منه".











