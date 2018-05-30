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بلان بديل ساري في تشيلسي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:37 ص
بلان بديل ساري في تشيلسي
لوران بلان
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ريهام عبد المحسن
 

شهد تشيلسي موسمًا صعبًا، حيث قرر أنطونيو كونتي الرحيل عن النادي في الأيام القادمة، لقد كان البلوز قريبًا جدًا من التعاقد مع ماوريتسيو ساري المدير الفني لنابولي منذ أسبوع لكن الشرط الجزائي في عقده كان عائقاً لإتمام صفقة.

 

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن تشيلسي لا يريد أن يدفع الشرط الجزائي، حيث يبدو أن الصفقة ستنهار بين البلوز وساري لهذا السبب.

 

من جانبه، قال أوريليو دي لورنتييس رئيس نابولي أنه لن يخفض سعر ساري حتى لو كان نابولي قد تعاقد بالفعل مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

 

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن فرانس فوتبول وفوتبول إيطاليا بأن تشيلسي يبحث الآن عن مدرب آخر، حيث التقى مارينا جرانوفسكايا مؤخرًا مع لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان.

 

لعب بلان للبلوز في الماضي تحت قيادة رانييري، ولم يقد أي فريق لمدة عامين حتى الآن.

المزيد عن: نابولي لوران بلان ساري رياضة تشيلسي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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