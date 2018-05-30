انفصال أحمد فهمي عن زوجته منة حسين فهمي

انفصل الفنان أحمد فهمي، عن زوجته منة حسين فهمى بعد زواج استمر نحو 3 أعوام.





وتم الانفصال بشكل رسمي منذ أشهر معدودة في ظل تكتم شديد من قبل الطرفين.





يذكر أن آخر ظهور للثنائي قبل انفصلهما كان في عيد ميلاد أحمد فهمي، نوفمبر الماضي.



