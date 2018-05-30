انفصال أحمد فهمي عن زوجته منة حسين فهمي
الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:31 ص
انفصل الفنان أحمد فهمي، عن زوجته منة حسين فهمى بعد زواج استمر نحو 3 أعوام.
وتم الانفصال بشكل رسمي منذ أشهر معدودة في ظل تكتم شديد من قبل الطرفين.
يذكر أن آخر ظهور للثنائي قبل انفصلهما كان في عيد ميلاد
أحمد فهمي، نوفمبر الماضي.
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