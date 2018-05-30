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انفصال أحمد فهمي عن زوجته منة حسين فهمي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:31 ص
انفصال أحمد فهمي عن زوجته منة حسين فهمي
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انفصل الفنان أحمد فهمي، عن زوجته منة حسين فهمى بعد زواج استمر نحو 3 أعوام. 


وتم الانفصال بشكل رسمي منذ أشهر معدودة في ظل تكتم شديد من قبل الطرفين.


يذكر أن آخر ظهور للثنائي قبل انفصلهما كان في عيد ميلاد أحمد فهمي، نوفمبر الماضي.


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