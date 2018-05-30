"هاتريك" أسامة عواد يقود الفجر لاكتساح الأهرام المسائي في دورة النقاد الرياضيين

أقيمت مساء الثلاثاء، 5 مباريات ضمن منافسات الدورة الرمضانية لرابطة النقاد الرياضيين، بملاعب ستاد القاهرة الدولي.

في المجموعة الأولى تغلب الفجر على الأهرام المسائي برباعية نظيفة سجلها أحمد شديد، وأسامة عواد "3 أهداف" لينفرد بصدارة هدافي البطولة، فيما فاز فريق الأصدقاء على الشواكيش 6 - 3 وسجل أهداف الأصدقاء أحمد الدرملي "3 أهداف"، وأحمد جلال "هدفين"، ومحمد رضا، فيما سجل أهداف الشواكيش محمد القاضي، وعوني نافع، وماهر هنداوي، لينفرد الفجر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي الأهرام المسائي في المركز الثاني بـ3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن الأصدقاء، فيما بقي الشواكيش في المركز الأخيرمن دون نقاط.

أما المجموعة الثانية فشهدت فوز نجيب المستكاوي على المستقبل بثلاثية نظيفة لمحمد باهي، وتخطي المصري اليوم عقبة الأخبار المسائي 4 – 2، سجل للمصري اليوم هشام أبوحديد، ونادر عبدالباقي، وإسلام صادق، وهاني عبدالصبور، فيما سجل هدفي الأخبار المسائي أحمد إسماعيل، ليتصدر المصري اليوم المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن نجيب المستكاوي، ويتأهلان معًا إلى دور الثمانية.

وفي المجموعة الرابعة تغلب فريق الدستور على البوابة نيوز "أحمد عبدالحليم" 5 - 1، ليحصد أول 3 نقاط، وينتزع صدارة المجموعة من اليوم السابع.

سجل أهداف الدستور محمد الراعي، وسعيد علي "هدفين"، وسامح سمير "هدفين"، فيما سجل سعد صديق هدف البوابة نيوز الوحيد.