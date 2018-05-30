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وزيرة الثقافة تنعي سمراء النيل: سطرت تاريخا من نور في السينما المصرية والعربية

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:24 ص
وزيرة الثقافة تنعي سمراء النيل: سطرت تاريخا من نور في السينما المصرية والعربية
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شيماء احمد
 

فقد الوسط الفني في مصر والوطن ‎العربي سمراء النيل الفنانة مديحة يسري، التي رحلت عن عالمنا مساء ‎الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عامًا.

ونعت وزيرة الثقافة الدكتوره إيناس عبد الدايم وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة رحيل سمراء النيل وقالت إن السينما المصرية والعربية فقدت نجمه كبيرة طالما أثرت الساحة الفنية بأعمالها التي ستظل خالدة أبد الدهر ووصفتها بأنها تركت إرثًا فنيًا ضخمًا يتعلم منه الأجيال.


وأضافت أن مديحة يسري، سطرت تاريخًا من نور في السينما المصرية والعربية وأصبحت رمزًا في تاريخ وذاكرة الفن باعتبارها أحد مبدعي زمن الفن الجميل فالفنان يرحل بجسده ويبقي خالدًا بأعماله.


ولدت مديحة يسري أو هنومة خليل حبيب في 3 ديسمبر عام 1921 بالقاهر، وتلقت تعليمها بمدرسة "الفنون"، وكانت أسرتها ضمن المجتمع الذي رفض عمل أبناء العائلات في الفن، إلا أن موهبتها طغت عليها منذ كانت طالبة بمدرسة التطريز بحي شبرا، التي مارست فيها الرسم . اكتشفها المخرج الرائد محمد كريم، وقدمها للمرة الأولى في دور صغير عام 1942 في فيلم "ممنوع الحب". وحتى العام 2012 قدّمت خلال مشوارها الفني، مجموعة من الأدوار ما بين الكوميديا والتراجيديا، وتركت إرثًا فنيًا لنحو 90 فيلمًا .


تزوجت أربع مرات ، ثلاث زيجات منها كانت من داخل الوسط الفني، الأولى من المطرب والملحن محمد أمين، وبعد انفصالهما تزوجت من الفنان والمنتج أحمد سالم الذي كان معروفًا بمغامراته عام 1946، ثم انفصلا، ثم تزوجت من الفنان محمد فوزي الذي شاركته في تأسيس شركة الأسطوانات "مصرفون"، وبعد زواجهما اشتركت معه في بطولة العديد من الأفلام، أما آخر زيجاتها فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية الصوفية.


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