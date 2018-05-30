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حنان شوقي تطالب بعودة وزير الإعلام

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:37 ص
حنان شوقي تطالب بعودة وزير الإعلام
الفنانة حنان شوقي
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نعيم يوسف
 
قالت الفنانة حنان شوقي، إن المشكلة التي تحدث في دراما رمضان كل عام من غضب بعض الفئات السبب فيها غياب دور وزير الإعلام، مطالبة بعودة هذا المنصب، مؤكدة أن الممثل ليس له ذنب ولكن المشكلة في كتاب السيناريو.

وأضافت "شوقي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، أن بعض الأعمال تسيء بالفعل لصورة ضباط الشرطة، مثل مسلسل "خفة يد" للفنان بيومي فؤاد.

ووجهت رسالة إلى الفنان بيومي فؤاد، وقال له إنه ممثل جيد وتحترمه ولكن هذا الدور لا يليق به.
المزيد عن: وائل الإبراشي ضباط الشرطة حنان شوقي العاشرة مساء
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