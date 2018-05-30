حنان شوقي تطالب بعودة وزير الإعلام



وأضافت "شوقي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، أن بعض الأعمال تسيء بالفعل لصورة ضباط الشرطة، مثل مسلسل "خفة يد" للفنان بيومي فؤاد.



ووجهت رسالة إلى الفنان بيومي فؤاد، وقال له إنه ممثل جيد وتحترمه ولكن هذا الدور لا يليق به.

قالت الفنانة حنان شوقي، إن المشكلة التي تحدث في دراما رمضان كل عام من غضب بعض الفئات السبب فيها غياب دور وزير الإعلام، مطالبة بعودة هذا المنصب، مؤكدة أن الممثل ليس له ذنب ولكن المشكلة في كتاب السيناريو.