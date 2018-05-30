هل يصبح مستقبل بنعطية مع آرسنال أو مارسيليا؟

يبدو أن مستقبل مهدي بن عطية، مدافع يوفنتوس، غير مؤكد حيث أن اللاعب يركز الآن بشكل كامل على كأس العالم.

ومع ذلك، فبمجرد انتهاء كأس العالم، سبجري بن عطية بالتأكيد محادثات مع يوفنتوس حول مستقبله.

وأبدى مارسيليا اهتمامه باللاعب ولكنه ليس النادي الوحيد المهتم به، مستوى بن عطية شهد صعودا وهبوطا خلال الموسم المنصرم، لكنه بالتأكيد انتهى بشكل جيد عندما سجل أهدافا حاسمة للبيانكونيري.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن العلاقة متوترة بين بن عطية واليوفي. وبخلاف مارسيليا، فإن آرسنال لديه اهتمام ببن عطية، حيث أنه قد يغادر السيدة العجوز في الأشهر القادمة.

وأكد كالتشيو ميركاتو بأن يوفنتوس لم يضعه في سوق الانتقالات لكن يبدو أنه كان يعمل على إيجاد بديل له فقط في حال رحيله.