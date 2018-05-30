زينة تنعي مديحة يسري بعد وفاتها
الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:15 ص
شيماء عطية
نعت الفنانة الشابة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" الفنانة الراحلة مديحة يسري، التي وافتها المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز ٩٧ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بأحد مستشفيات المعادي.
وغردت "زينة": "البقاء لله في وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسري،، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".
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