غرق طفلين في ترعة أبو طفيلة غرب الإسماعيلية



كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا الي العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب أثناء قيام الطفلين" سيف محمد محمد عبد الباقى" ونجل عمه " معاذ فتحى محمد عبد الباقى" مقيمان ابوطفيلة مركز القنطرة غرب، باللهو أمام مسكنهما سقطا بمياه ترعة ابوطفيلة، مما أدى لغرقهما.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وتم انتشالهما الجثتين بمعرفة الأهالى، وتم التحفظ عليهما في ثلاجة مستشفى القنطرة غرب المركزى، وبسؤال عم المتوفيان " السيد محمد عبد الباقى "، لم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمانين لبيان ما بهما من إصابات، عما إذا كانت توجد شبهه جنائية في وفاتهما من عدمه، وأفاد التقرير سبب الوفاه إسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهه جنائية.



لقى طفلان مصرعهما غرقا أثناء لهوهما أمام منزلهما في ترعة قرية ابوطفيلة دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.