شيرين عبد الوهاب: وقعت في فخ مقالب رامز جلال بدون علمي (فيديو)









وأكدت شيرين خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "إم بي سي"، انها شعرت خلال المقلب بأن هناك شيئًا ما غير طبيعي يحدث.





وعن اتهامها بأنها شاركت رامز جلال، في فبركة البرنامج خصوصًا وأنها شاركت المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر، من قبل في أحد الإعلانات، أكدت أن كلاهما صورا اللقطات الخاصة بالإعلان في مكان مختلف عن الآخر ولم ترى كوبر مدرب المنتخب أو تقابله.









صرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، بأنها لم تكن على دراية بقلب الفنان رامز جلال بعد وقوعها ضحية لبرنامجه "رامز تحت الصفر" المذاع على شاشة mbc مصر.