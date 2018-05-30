زوجة ضابط: الأعمال الدرامية الرمضانية تتعمد تشويه صورة الشرطة



وأضافت "رشا" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، أن الفنان بيومي فؤاد ظهر في مسلسل "خفة يد"، بمظهر سلبي غير لائق بضابط شرطة، ومظهر غير رشيق و"بكرش".



وتابعت، ضابط الشرطة هو من يحمي الناس، وهذا الشهر يكون به مشاهدة عالية.



من جانبه، رد الناقد الفني، طارق الشناوي، وقال إن الأعمال الدرامية أزهرت ضباط الشرطة بمظهر إيجابي، وهذا سيتضح في الحلقات القادمة، مشيرا إلى مسلسلي "كلبش 2" للفنان أمير كرارة، و"نسر الصعيد"، للفنان محمد رمضان.

قالت متصلة تدعى "رشا"، من القاهرة، وعرفت نفسها على أنها زوجة ضابط شرطة، إن الأعمال الدرامية الرمضانية تتعمد تشويه صورة ضباط الشرطة.