عاجل.. جيش الاحتلال يقصف 25 موقعا في غزة.. وفيديو يكشف السبب

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 25 موقعا في قطاع غزة، معظمها تابع لحركة حماس، وذلك بعد يوم من تبادل الضربات بين إسرائيل وقطاع غزة.





وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه من بين الأهداف المستهدفة "مخازن طائرات مسيرة مخصصة لنشاطات إرهابية".





وجاء في تغريدة لأفيخاي أدرعي على موقع تويتر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مخرطة لإنتاج القذائف ومحركاتها.





وتابع أن الجيش قصف مواقع عسكرية "ومعسكرات تدريب ومواقع لإنتاج الأسلحة".





وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 30 مايو، قصفه لأهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك في إطار تصعيده ضد القطاع منذ صباح أمس.





واستهدف الطيران الإسرائيلي، موقع الجدار التابع للمقاومة والواقع شمال قطاع غزة بصاروخ تحذيري من قبل طائرة استطلاع.





أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز أن توالي إطلاق القذائف والراجمات على مستوطنات غلاف غزة أدى إلى تدهور الوضع في تلك المناطق، خاصة في منطقتي، أشكلون وكريات جات، مما اضطر معه رؤساء تلك البلدات إلى اتخاذ قرار فتح الملاجئ والمخابئ فيها؛ لاستيعاب المستوطنين والحفاظ على أرواحهم.