أمن الإسماعيلية يضبط مزارعا هاربا من 52 سنة سجن



كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي بضبط المتهم " محمد. س. 57 عاما مزارع مقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 53 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها بالحبس 52 سنة، وتم التحفظ على المتهم، وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تمكن ضباط مركز شرطة الضواحي بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على مزارع هارب من 53 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها 52 سنة سجن.