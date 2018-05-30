بين التفاف النجوم وغيابهم.. مديحة يسري "ابتسامة لن تغيب" (صورة نادرة)

اختتمت "سمراء النيل" مديحة يسري، شهر مايو الجاري، بنبأ وفاتها منذ ساعات، عن عمر ناهز 97 عامًا، وهي إحدى أبرز نجمات السينما قديمًا، وقررت اعتزال الفن عام 2012، لتعود إلى الظهور مرة أخرى، محتفظة بالابتسامة على وجهها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.





جمعت "يسري" صداقة حقيقية مع نجوم "الزمن الجميل"، ووقفت أمام عمالقة الفن، أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، ومحمد فوزي، واختارها الفنان يوسف وهبي، للمشاركة معه في أفلام: "ابن الحداد"، "فنان عظيم"، أولادي".



