بين التفاف النجوم وغيابهم.. مديحة يسري "ابتسامة لن تغيب" (صورة نادرة)
اختتمت "سمراء النيل" مديحة يسري، شهر مايو الجاري، بنبأ وفاتها منذ ساعات، عن عمر ناهز 97 عامًا، وهي إحدى أبرز نجمات السينما قديمًا، وقررت اعتزال الفن عام 2012، لتعود إلى الظهور مرة أخرى، محتفظة بالابتسامة على وجهها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.
جمعت "يسري" صداقة حقيقية مع نجوم "الزمن الجميل"، ووقفت أمام عمالقة الفن، أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، ومحمد فوزي، واختارها الفنان يوسف وهبي، للمشاركة معه في أفلام: "ابن الحداد"، "فنان عظيم"، أولادي".
وفي صورة نادرة، التف العندليب، صباح، فريد الأطرش، وزوجها السابق محمد فوزي، حولها أثناء احتفالهم بعيد ميلادها، ووقفت هي حاملة قالب من "التورتة"، وبعد رحيل "الأحباب"، عانت "يسري" من الوحدة وأمراض الشيخوخة، وتراكم الديون عليها.
احتفلت "يسري" بعيد ميلادها الأخير، وهي راقدة في المستشفى، وحرص الفنانان سمير صبري وسامح الصريطي، على زيارتها والاحتفال بها، بينما غاب عن الحفل نجوم الفن، واكتفوا بتهنئتها من خلال تدوينات قصيرة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.