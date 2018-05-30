بسبب خلافات على بندقية آلية.. إصابة 3 أشخاص بطلق ناري في سوهاج

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة مسلحة بقرية العتامنة بمركز طما شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات علي سلاح ناري وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج.



وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد إصابة كلا من أحمد محمد علي اللبان 65 عامًا عامل بطلق ناري بالساق اليسري ونجله كريم 30 عامًا عامل مصاب بطلق ناري بالعضد الأيمن والحسن سليمان سليمان 19 عامًا طالب مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر.



تم ضبط طرفي المشاجرة اتهم كل منهم الأخر بالتعدي علي بعضهم البعض بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم بحوزة الطرف الثاني وهو عبارة عن بندقية آلية.



أسفرت تحريات المباحث أنه أثناء قيام الطرفان بالتنازع علي السلاح بالمشاجرة خرجت عدة طلقات إحدثت إصابة المذكورين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2610 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.