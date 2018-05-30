هانى زادة يشارك فى مؤتمر فيفا في جنوب إفريقيا





غادر المهندس هاني زاده عضو مجلس ادارة الزمالك، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، متجها إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك بناء على دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بفض المنازعات الرياضية الدولية.





وجاء اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، المهندس هاني زاده للمشاركة في ورشة العمل نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة ، خاصة وأنه كان يتولى ملف اللاعبين الاجانب السابقين للنادي لدي " فيفا " ، ولعب دورا مؤثرا في حل العديد من الأزمات والمشاكل الخاصة بهذا الملف الشائك .



