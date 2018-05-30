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هانى زادة يشارك فى مؤتمر فيفا في جنوب إفريقيا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:32 ص
هانى زادة يشارك فى مؤتمر فيفا في جنوب إفريقيا
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الفجر الرياضي
 

غادر المهندس هاني زاده عضو مجلس ادارة الزمالك، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، متجها إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك بناء على دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بفض المنازعات الرياضية الدولية.

وجاء اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، المهندس هاني زاده للمشاركة في ورشة العمل نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة ، خاصة وأنه كان يتولى ملف اللاعبين الاجانب السابقين للنادي لدي " فيفا " ، ولعب دورا مؤثرا في حل العديد من الأزمات والمشاكل الخاصة بهذا الملف الشائك .

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