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أمنة نصير: أرفض عمل إعلانات لهذا السبب

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:52 ص
أمنة نصير: أرفض عمل إعلانات لهذا السبب
الدكتورة أمنة نصير
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نعيم يوسف
 
أعربت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، عن رفضها للظهور في إعلانات مثل التي ظهر فيها الداعية عمرو خالد.

وأضافت "نصير"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنها نشأت في أسرة صعيدية وتربت على أن كل سلوك يحسب عليها منذ الطفولة، وهي مقيدة بذلك، بالإضافة لكونها أستاذة جامعية.
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