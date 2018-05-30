عاجل.. إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الانفجارات التي تسمع في قطاع غزة ناجمة عن نشاطات عسكرية له هناك.





وأفادت تقارير إعلامية أن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية على مواقع شمالي القطاع، في حين جرى إطلاق صواريخ وقذائف من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.





من جانب آخر، طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، بـ"تدخل دولي عاجل وسريع يضمن "وقف العدوان والاعتداءات الاسرائيلية الخطيرة".





وحمل المتحدث الرسمي "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطير الذي تشهده أرض وطننا وفي المقدمة قطاع غزة البطل".





وأضاف، أن "حكومة الاحتلال تخوض حربا تصعيدية شاملة ضد شعبنا وأرضنا، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر".





وتابع المتحدث الرسمي، أن ذلك يتطلب "من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء شعبنا العزل".





وكان مسؤول إسرائيلي نفى في وقت سابق تقارير عن اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



