عبد الله بكري: استحق 20 مليون جنيه .. ورحيل "البدري" لن يُبعدني عن الأهلي

أكد عبد الله بكري مدافع سموحة أنه يستحق 20 مليون جنيه نظيره رحيله عن الفريق السكندري.





وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري حدد مبلغ 20 مليون جنيه من أجل بيع عبد الله بكري لأي ناد يرغب في الحصول علي خدماته.





وقال "بكري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " استحق 20 مليون جنيه نظير رحيلي عن سموحة".





وأضاف: "رحيل حسام البدري لن يُبعدني عن الإنضمام للأهلي، لأن الأهلي من يريد ضم عبد الله بكري وليس "البدري" فقط".





وأتم: " إنضمامي للأهلي أو الزمالك يسهل أمر تواجدي في منتخب مصر".



