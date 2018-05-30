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المنتخب الأوليمبي يسقط أمام تونس بهدفين وديا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:07 ص
المنتخب الأوليمبي يسقط أمام تونس بهدفين وديا
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الفجر الرياضي
 
سقط المنتخب الأوليمبي في فخ الهزيمة أمام نظيره التونسي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين في الساعات الأولى فجر اليوم، ضمن استعدادات المنتخب لأمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

تقدم منتخبنا بهدف سجله صلاح محسن في الدقيقة الثانية، وتعادل المنتخب التونسي في الدقيقة 35 من ضربة جزاء أحرزها أحمد الريداوي واضاف نسيم هنيد هدف الفوز لتونس في الدقيقة 80 من ضربة رأس.

يذكر أن المنتخب الوطني خاض لقاء اليوم بتشكيل مكون من: -

حراسة المرمى: عمر صلاح 

الدفاع: مروان النجار وأسامة جلال وشهاب ياسر - محمود صابر.

الوسط:  أكرم توفيق وكريم العراقى و ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم

الهجوم: ناصر منسى وو وصلاح محسن.

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