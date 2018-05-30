ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو الليثي ينعي مديحة يسري: فقدنا قامة فنية كبيرة برحيل سمراء النيل

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:06 ص
عمرو الليثي ينعي مديحة يسري: فقدنا قامة فنية كبيرة برحيل سمراء النيل
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة يسري والتى وافتها المنية داعيًا الله ان يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته. 

وقال الليثي، فقدنا قامة فنية كبيرة، ساهمت فى العديد من الأعمال السينمائية الرائعة والتي ستظل خالدة في وجداننا، وقدمت أدوارًا سينمائية رائعة تعتبر نموذجًا يُحتذى به فى مجال السينما والدراما التليفزيونية.  

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة اختصت عمرو الليثي، في برنامج بوضوح في آخر ظهور لها على شاشة التليفزيون وقام الليثى بتكريمها وإهدائها درعًا تقديرًا لمسيرتها الفنية الرائعة.  

رحم الله سمراء النيل، وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا اإليه راجعون. 


المزيد عن: وفاة نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا مديحة يسري فن عمرو الليثي سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 1:50:01 AM