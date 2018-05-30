عمرو الليثي ينعي مديحة يسري: فقدنا قامة فنية كبيرة برحيل سمراء النيل





نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة يسري والتى وافتها المنية داعيًا الله ان يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





وقال الليثي، فقدنا قامة فنية كبيرة، ساهمت فى العديد من الأعمال السينمائية الرائعة والتي ستظل خالدة في وجداننا، وقدمت أدوارًا سينمائية رائعة تعتبر نموذجًا يُحتذى به فى مجال السينما والدراما التليفزيونية.





ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة اختصت عمرو الليثي، في برنامج بوضوح في آخر ظهور لها على شاشة التليفزيون وقام الليثى بتكريمها وإهدائها درعًا تقديرًا لمسيرتها الفنية الرائعة.





رحم الله سمراء النيل، وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا اإليه راجعون.







