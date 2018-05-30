شاهد بث مباشر لمسلسل "الوصية" علي قناة CBC دراما HD
الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:03 ص
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الوصية" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، سارة سلامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.أكرم حسني أحمد أمين ريم مصطفى سارة سلامة.
تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.
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