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بكري يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي في يناير الماضي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:53 ص
بكري يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي في يناير الماضي
سموحة
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علاء خليف
 

أكد عبد الله بكري مدافع سموحة، أنه تلقى عرضًا من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرًا إلى أن رحيله عن النادي السكندري في تلك الفترة كان صعبا.

 

وقال بكري لبرنامج الحريف عبر قناة دي إم سي: "تلقيت عرضًا من الأهلي وأحد أندية السعودية في يناير الماضي، ولكن لأن سموحة كان يضم 4 مدافعين ورحل منهم باتريك مالو إلى صفوف وادي دجلة، وتبقى فقط أنا وياسر إبراهيم والسيد فريد بالإضافة إلى الوافد الجديد رجب نبيل".

 

وأتم: " رحيلي عن سموحة في يناير الماضي كان صعبًا لأنه كان سيستكمل الموسم بـ3 مدافعين فقط لذلك قررت الاستمرار مع الفريق".

 

 

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