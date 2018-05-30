"التعليم" لـ"المعتذرين عن المشاركة في الثانوية": اليوم هو الفرصة الأخيرة

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأربعاء هو آخر موعد لتقديم الاعتذارات عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا فى تصريح خاص لـ"الفجر" أنه لا يوجد أى نية لمد فترة قبول الاعتذارات وأن اليوم هو الفرصة الأخيرة.



وعلق الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزاحم الشديد للقبول على تقديم اعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، والذي قد تم فتح بابها أمس الإثنين، على أن يكون الأربعاء الموعد الأخير.



وقال حجازي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لن يتم قبول أي اعتذارات إلا من الذين يتوافر لديهم الشروط فقط، مؤكدًا أنه لا يوجد أى استثناءات أو خلافه فى قبول الاعتذار ومن يتوافق عليه الشروط سيتم قبوله.



وأكد حجازي أن الموعد الأخير لتقديم الاعتذارات اليوم ولا تنوي الوزارة مد الفترة.



وكان قد صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أعلن أنه سيتم فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، اعتبارًا من صباح الإثنين، ويستمر حتى يوم الأربعاء.

