بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، مساء الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي ببنى سويف.



واستقبلت مستشفي بنى سويف العام 5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي.



والمصابون هم: حسين احمد حسين، 19 عاما، مقيم الفشن وياسر رجب هنداوى، 19 عاما، مقيم الفشن ومسعد محمد خليفة، 45 عاما، مقيم القاهرة وفرج نادى عليان، 48 عاما، مقيم الفشن وأحمد نادى عباس، 25 عاما، مقيم مركز ناصر بنى سويف.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.