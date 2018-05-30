رئيس امتحانات الثانوية العامة يكشف الحالات التي تعرض الطلاب للحبس



وأضاف حجازي فى تصريح خاص لـ"الفجر" أنه فى حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان).

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، على أهمية دور العضو القانونى داخل لجنة سير الامتحان، موضحًا بعض الأخطاء والتجاوزات التى يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانونى معها؛ لحفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان، مشيرًا إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها: (أنه فى حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع فى طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج اسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.