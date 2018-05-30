أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 29/5/2018: ضباط الشرطة والدراما وترشيح سيدة لمنصب رئيس الوزراء
الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:02 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
طارق شوقي: إطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية عام 2020 (فيديو)
صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية سيساهم في تحويل مصر إلى اقتصاد المعرفة ومن المقرر إطلاقه عام 2020 كجزء من رؤية مصر 2030.
أنيسة حسونة: طالبت الرئيس بترشيح سيدة لمنصب رئيس الوزراء (فيديو)
قالت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، إنها تتمنى زيادة عدد السيدات في الحقائب الوزارية مع تحقيقهن نجاحات كثيرة وكذلك طالبت الرئيس بترشيح سيدة على منصب رئيس الوزراء.
داعية إسلامي يكشف الاسم الحقيقي لـ"الشيطان"
كشف الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، عن اسم الشيطان الحقيقي، قائلًا إنه يسمى "عزازيل"، وكان طائعًا لله عز وجل، وكان مع الملائكة.
ريم البارودي: "سمية الخشاب عمرها ما كانت صديقتي.. وأحمد سعد شخص عشوائي"
أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها ليست صديقة الفنانة سمية الخشاب نهائيًا، موضحة: "لم أقول نهائيًا إنها صديقتي، ومُعدين برنامج سمر مش مظبوطين وجمعوا معلومات خاطئة، وعمري ماشوفتها إلا مرة أو إتنين في حياتي".
آمنة نصير: محمد صلاح ملتزم بصلاته.. وإصابته ليست عقاب رباني
انتقدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ علم الفلسفة وعضو مجلس النواب، تصريحات الشيخ محمد جبريل، حول سبب إصابة لاعب الكرة محمد صلاح لعدم أدائه صلاة التراويح.
"نصير": يجب أن لا تتزوج المرأة الغنية بفقير.. و"القائمة بدعة هدفها الفشخرة"
قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أنه لابد من أن تتزوج المرأة الغنية برجل يضاهيها في المستوى الاجتماعي ولا تتزوج فقيرًا.
برلماني يحطم الأسفلت بيده: "عامل زي البسبوسة ومش بينشف" (فيديو)
علق محمد عمارة، عضو مجلس النواب، على تكسيره الأسفلت بيده في محافظة البحيرة، قائلًا: "ده إهدار للمال العام، الطريق ده تم تخصيص له 2.7 مليون جنيه".
مساعد وزير الداخلية الأسبق: "طلعلي الضابط فاسد في الدراما لكن ما تطلعوش مُهزأ"
قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ضابط الشرطة إذا كان هزء في الدراما، فهذا سيؤدي لإسقاط قيمة ضابط الشرطة، إما إذا كان مختلس أو مرتشي فهذا لا يسقط شيئًا من هيبته، معقبًا: "طلعي الضابط فاسد أو عنيف في الدراما، لكن ما طالعوش مهزأ".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
طارق شوقي: إطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية عام 2020 (فيديو)
صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية سيساهم في تحويل مصر إلى اقتصاد المعرفة ومن المقرر إطلاقه عام 2020 كجزء من رؤية مصر 2030.
أنيسة حسونة: طالبت الرئيس بترشيح سيدة لمنصب رئيس الوزراء (فيديو)
قالت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، إنها تتمنى زيادة عدد السيدات في الحقائب الوزارية مع تحقيقهن نجاحات كثيرة وكذلك طالبت الرئيس بترشيح سيدة على منصب رئيس الوزراء.
داعية إسلامي يكشف الاسم الحقيقي لـ"الشيطان"
كشف الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، عن اسم الشيطان الحقيقي، قائلًا إنه يسمى "عزازيل"، وكان طائعًا لله عز وجل، وكان مع الملائكة.
ريم البارودي: "سمية الخشاب عمرها ما كانت صديقتي.. وأحمد سعد شخص عشوائي"
أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها ليست صديقة الفنانة سمية الخشاب نهائيًا، موضحة: "لم أقول نهائيًا إنها صديقتي، ومُعدين برنامج سمر مش مظبوطين وجمعوا معلومات خاطئة، وعمري ماشوفتها إلا مرة أو إتنين في حياتي".
آمنة نصير: محمد صلاح ملتزم بصلاته.. وإصابته ليست عقاب رباني
انتقدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ علم الفلسفة وعضو مجلس النواب، تصريحات الشيخ محمد جبريل، حول سبب إصابة لاعب الكرة محمد صلاح لعدم أدائه صلاة التراويح.
"نصير": يجب أن لا تتزوج المرأة الغنية بفقير.. و"القائمة بدعة هدفها الفشخرة"
قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أنه لابد من أن تتزوج المرأة الغنية برجل يضاهيها في المستوى الاجتماعي ولا تتزوج فقيرًا.
برلماني يحطم الأسفلت بيده: "عامل زي البسبوسة ومش بينشف" (فيديو)
علق محمد عمارة، عضو مجلس النواب، على تكسيره الأسفلت بيده في محافظة البحيرة، قائلًا: "ده إهدار للمال العام، الطريق ده تم تخصيص له 2.7 مليون جنيه".
مساعد وزير الداخلية الأسبق: "طلعلي الضابط فاسد في الدراما لكن ما تطلعوش مُهزأ"
قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ضابط الشرطة إذا كان هزء في الدراما، فهذا سيؤدي لإسقاط قيمة ضابط الشرطة، إما إذا كان مختلس أو مرتشي فهذا لا يسقط شيئًا من هيبته، معقبًا: "طلعي الضابط فاسد أو عنيف في الدراما، لكن ما طالعوش مهزأ".
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