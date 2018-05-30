مستشار وزير التعليم تكشف لـ"الفجر" تفاصيل تطبيق النظام الجديد على طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت إنجي فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الوزارة الآن تعمل على تغيير مناهج مدارس "التربية الفكرية" وهذه المناهج الجديدة لم تطبق فى سبتمبر المقبل، وستطبق فى سبتمبر 2019.



وأشارت إلى أن مدارس المكفوفين والصم، يدرسون مناهج التعليم العام، ولذلك سيطبق عليهم النظام التعليمي الجديد سواء كان فى مرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي وأيضا الصف الأول الثانوي، مؤكدة أن طلاب الدمج سيطبق عليهم النظام، وسيحصولون على التابلت أيضًا.



وقالت إنجي لـ"الفجر"، إن القرار رقم 252 لعام 2017، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عليه الآن، ولكن يتم أيضا عمل منظومة جديدة لربط غرف المصادر بالمحافظات والمدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، ويتم تكوين سنتر يعمل على ربط كل هذه الغرف يقوم على التدريبات والإنجازات العلمية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنهم يحتاجون الي اشياء كثيرة بجانب العملية التعليمية مثل العلاج السلوكى، الحسي وكذلك التخاطب.



وعن ضعف تأهيل معلمين مدارس ذوي الاحيتاجات الخاصة خلال السنوات الماضية، قالت إنجي مشهور لـ"الفجر" إنه يوجد مشكلة فى المعلمين فى العموم ولكن خاصة فى منظومة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت أن الوزارة تقوم الآن بتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم، إضافة إلى أن جميع المعلمين سوف يحصلون خلال تدريباتهم علي معلومات أساسية للتعريف عن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نعمل على محو الفجوة بين المدراس المصرية والمدارس على مستوي العالم فى هذا المجال.



وعن الاستعانة بمعلمين غير دارسين للغة الاشارة فى المدارس، قالت إنجي مشهور لـ"الفجر" أن هذه مأساة حيث يوجد مدرسين يقومون أيضا بتعليم برايل وهم لا يعرفون عنها شيئًا مثل الاشارة، ولذلك قامت الوزارة فى أول العام الدراسي بعمل قاموس إشاري يحتوى على 3000 كلمة وجاري التدريب على هذا القاموس وقد بدأت المرحلة الأولي بتدريب 500 معلم عليه قائلة: "أملنا الآن أن تكون لغة الاشارة كأساسيات فى الكتب العادية، ونقوم بدمج الاساسيات التي تستخدم فى الحياة اليومية داخل الكتب الدراسية".



أعلنت إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم لشئون طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، عن الاجراءات التي يتم اتخاذها الآن بشأن تطبيق النظام التعليمي الجديد على هؤلاء الطلاب.