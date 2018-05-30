غرق طفلتين أشقاء في نيل بني سويف.. والعناية الألهية تنقذ شقيقيهما

بينما أنقذت العناية الألهية 2 من أشقائهما من الغرق.



وتلقى اللواء عصام العلقامي السكرتير العام لمحافظة بني سويف، إخطارا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، يفيد بغرق كلأ من: أمل أحمد توفيق، 12 سنة، وشقيقتها، ملك 6سنوات، في مياه نهر النيل من الجانب الشرقي، أثناء استحمامهم في مياه النيل، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري لإستخراجهم.



وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفين يقيمون بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وانهم توجهوا لحقلهم الزراعي في جزيرة بالجانب الشرقي من النيل برفقهم أشقائهم، وأثناء لهوهم واستحمامهم في مياه النيل، انزلقت قدماهم في إحدى المناطق المنخفضة من النيل ونتيجة لإرتفاع منسوب المياه، لقوا مصرعهم غرقا.



كما تبين أن العناية الألهية أنقذت 2 من اشقائهم وهما حسام وعصام واللذان كانا يلهوان برفقتهم.



ونقلت سيارات الإسعاف الجثمانين إلى مشرحة مستشفى أطفيح بمحافظة الجيزة تمهيدا لتشييع الجثامين بعد تحرير محضر بالواقعة وتحقيق النيابة العامة.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، مساء الثلاثاء، جثتين لطفلتين أشقاء، غرقا في مياه نهر النيل، في المنطقة الواقعة بين محافظة بني سويف ومركز أطفيح بمحافظة الجيزة بالجانب الشرقي أثناء استحمامهما بمياه النيل،