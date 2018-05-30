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زوجة ضابط شرطة تهاجم مسلسل "خفة يد" لهذا السبب

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:16 ص
زوجة ضابط شرطة تهاجم مسلسل خفة يد لهذا السبب
مسلسل خفة يد
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كساب أحمد
 
قالت رشا، زوجة ضابط شرطة، إن فن الكوميديا يعتبر من الفنون الراقية، ولا يجب أن يظهر هذا الفن ضابط شرطة في مسلسل "خفة يد" بهذا الشكل السلبي، لافتة إلى أن ضابط الشرطة رجل ينفذ القانون ولا يجب إضحاك الناس عليه بهذا الشكل.

وتابعت زوجة ضابط الشرطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن إظهار ضابط الشرطة وهو غير قادر على حماية بيته من السرقة في أحد المسلسلات أمر لا يجوز، معقبًا: "لو ظابط الشرطة مش عارف يحمي نفسه، أمال إزاي هيحمي الناس".

وأضافت أن الدراما تظهر الضابط إما مرتشي او عنيف، ولا تظهر الضابط الشهيد،والذي يضحي من أجل الناس، معقبة: "اشمعنا الشرطة اللي بنسيء إليها في المسلسلات، ليه ما ينعملش كده في ضابط الجيش أو القضاء".
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