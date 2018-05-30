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عاجل.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة الشرقية.. والعظمى 32 درجة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:14 ص
عاجل.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة الشرقية.. والعظمى 32 درجة
حالة الطقس اليوم
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تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها، بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في محافظة الشرقية، الصغرى 22 درجة والعظمى 32 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظات ومدن مصر:
الصغرى   الكبرى

القاهرة   22     32
وسط الدلتا   22     32
الإسكندرية   21     28
بلطيم   22     29
مطروح   21     27
السلوم   18     28
سيوة   21     34
بورسعيد   21     27
دمياط   21     27
العريش   19     29
رفح   18     28
الإسماعيلية   20     33
السويس   20     33
رأس سدر   21     33
نخل   17     33
نويبع   23     32
طابا   21     33
كاترين   16     28
الطور   24     33
شرم الشيخ   26     34
الغردقة   25     33
مرسى علم   25     34
الفيوم   22     33
بني سويف    22     33
المنيا   21     34
أسيوط   21     34
سوهاج   22     35
قنا   23     36
الأقصر   24     37
أسوان   27     38
أبو سمبل   27     37
الوادي الجديد   24     38
شلاتين   26     40
أبو رماد   27     39
رأس حدربة   28     38
حلايب   28     38


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