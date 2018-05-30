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عاجل.. نجم الأهلي السابق يعلن انتقال إبراهيم حسن للزمالك رسميا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:06 ص
عاجل.. نجم الأهلي السابق يعلن انتقال إبراهيم حسن للزمالك رسميا
إبراهيم حسن
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن توقيع إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي رسميا، على عقود انضمامه للزمالك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين مرتضى منصور والمهندس إبراهيم عثمان رئيس الدراويش شهد الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يعلن مسئولي الزمالك عن تفاصيل الصفقة بشكل رسمى مع فتح باب القيد، ليصبح إبراهيم حسن هو الصفقة الثانية بعد إعلان رئيس الزمالك عن حصول فريقه على توقيع عمر السعيد مهاجم دجلة، وأحد أبرز المهاجمين بالدورى الممتاز في الموسم الماضي.

 

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