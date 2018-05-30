نجم سموحة يوضح موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك
الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:01 ص
علاء خليف
كشف عبد الله بكري مدافع فريق سموحة، عن موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال "بكري" في تصريحات لبرنامج "الحريف"
عبر فضائية "دي إم سي": "أي لاعب في مصر شرف له اللعب ضمن صفوف الأهلي
أو الزمالك".
وأضاف: "رحيلي لأي ناد في مصر يجب أن يكون عبر بوابة
نادي سموحة".
وأردف: "النادي الذي يرغب في ضمي عليه إنهاء الصفقة
مع سموحة لأن عقدي مازال ساريًا".
وواصل: "عقدي مع سموحة يمتد لمدة 4 سنوات مقبلة، ومن
حق فرج عامر تقييمي ماديًا بالسعر الذي يراه مناسبًا".
وأتم: "حصلت على وعد من فرج عامر بالموافقة على رحيلي
حال تلقي عرض مناسب لي وللنادي السكندري".
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