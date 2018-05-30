شريف إدريس يكشف سر بكاء أطفاله بعد مشاهدة قتله بـ"نسر الصعيد" (فيديو)





علق الفنان شريف إدريس، على تصويره أولاده وهم ييكون عليه بعد موته في مسلسل "نسر الصعيد"، قائلًا: "الموضوع حصل بشكل عفوي، والمدام هي اللي صورته عشان تورهولي، إحنا أسرة بتحب أولادها جدًا، وبنحب نسجل كل ذكرياتنا".وتابع "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن علاقته بأولاده قوية جدًا ويتعاملون معه كأنه والدتهم، معقبًا: "أطفال بيحبوا أبوهم، ولمت شافوه مات في المسلسل فضلوا يعيطوا".ولفت إلى أنه نشر هذا الفيديو على صفحته الشخصية، معقبًا: "الموضوع خد حجم أكبر من حجمه، والناس بتقول أنا عملت كده عشان أتشهر، أنا ما عنديش عقدة النقص دي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال كده".