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بيكيه يكشف حقيقة رحيل سواريز عن برشلونة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:47 م
بيكيه يكشف حقيقة رحيل سواريز عن برشلونة
جيرارد بيكيه
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منى العوضي
 

كشف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، لأصدقائه المقربين أن أحد زملائه في الفريق قد تلقى عرضًا مغريًا للرحيل إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن دينيس سواريز يشعر بالغضب بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع البارسا، وقد تلقى عرضًا من سيلتا فيجو للرحيل إليه على سبيل الإعارة.

 

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز ليس لديه فرصة للعب ولو لبعض الدقائق مع برشلونة خصوصًا أن النادي الكتالوني قد تعاقد مع فيليب كوتينيو، وفي طريقه لضم كلًا من؛ كريستيان إريكسن جناح توتنهام، وآرثر.

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